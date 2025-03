Torna Pellegrini, Nelsson insidia Rensch. Nuova chance per Koné e Saelemaekers

Testa al campionato. L'Athletic è acqua passata e la Roma ha la possibilità di accorciare le distanze sulle squadre che la precedono. La domenica di Serie A mette di fronte Bologna, Lazio, Fiorentina e Juventus (bianconeri a Firenze nonostante l'emergenza maltempo). La sfida con il Cagliari è cruciale. Una partita del cuore per Ranieri che ha allenato due volte i sardi. [...] La sfida di giovedì ha tolto energie a molti e qualche cambio ci sarà. Non in porta dove il solito Svilar è pronto. Davanti a lui Rensch, Mancini e Ndicka. L'olandese, però, è in ballottaggio con Nelsson che scalpita per una maglia da titolare. [...] A sinistra Angelino è in vantaggio su Salah-Eddine. A destra, invece, Saelemaekers ha voglia di tornare titolare dopo 4 panchine di fila. È partito fuori nel doppio confronto con l'Athletic, così come Koné. Tredici i minuti giocati dal francese tra andata e ritorno e oggi può riformarsi la coppia con Paredes. Che ha speso tanto giovedì ed è in ballottaggio con Pisilli. Rischia di rimanere fuori ancora una volta Gourna-Douath. [...] Tra gli esclusi eccellenti in Europa anche Pellegrini che a differenza di Saelemaekers e Koné non è mai sceso in campo contro i baschi. A Empoli aveva dato segnali positivi, ma non sono bastati per trovare spazio. Contro il Cagliari il capitano è pronto a guidare i suoi compagni. Al suo fianco Soulé. Dybala non è al 100% e potrebbe avere un turno di riposo per non rischiare. [...] Davanti resta vivo il ballottaggio tra Dovbyk e Shomurodov, ma l'uzbeko è in vantaggio. [...]

(Il Messaggero)