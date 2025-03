Svilar, rinnovo da fare in fretta. Bayern e Chelsea lo insidiano

Claudio Ranieri ha sottolineato l'importanza di Mile Svilar al termine della vittoria contro il Cagliari, lasciando però alla società la responsabilità di avviare la trattativa per il rinnovo del portiere. "Del rinnovo di Svilar dovete parlare con Ghisolfi, io posso solo dire che è un gran portiere e che lo vorrei qui anche l'anno prossimo", ha dichiarato l'allenatore.

Dopo i rinnovi di Dybala, Paredes e Pisilli, il direttore sportivo Ghisolfi ha sul tavolo la questione Svilar, sempre più apprezzato anche dalle grandi squadre europee, in particolare Chelsea e Bayern Monaco.

Tra l'attuale stipendio del portiere (circa 1 milione netto fino al 2027) e la sua prima richiesta (circa 4 milioni), c'è ancora una distanza significativa, ma la Roma dovrà probabilmente aumentare l'offerta rispetto a quella che avrebbe potuto proporre alla fine della scorsa stagione. Il rapporto tra Svilar e il club sembra positivo: un post celebrativo delle sue parate contro il Cagliari è apparso sui social della Roma, a cui il portiere ha risposto con un commento affettuoso (un cuore giallo e uno rosso con il simbolo dell'infinito), un segnale incoraggiante per l'inizio della trattativa.

(corsera)