Svilar firma il contratto di matrimonio

Aspettando il rinnovo del contratto con la Roma, Mile Svilar ne ha firmato un altro emotivamente più coinvolgente. Il portiere ha sfruttato la sosta per volare in Belgio e sposare la compagna June Peeters, che presto partorirà il loro primo figlio. In un locale di Anversa, inoltre, è stato fatto anche il canonico "baby shower", che ha rivelato la futura nascita di un maschietto. Domani Svilar farà ritorno a Roma per la ripresa degli allenamenti e, nei prossimi giorni il suo entourage dovrebbe incontrare Ghisolfi per riprendere la trattativa sul suo rinnovo. Il Bayern ha già lanciato dei sondaggi per il portiere che Ranieri vorrebbe trattenere a tutti i costi.

(corsport)