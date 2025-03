Svilar e la Roma, ora il rinnovo diventa bollente

La scelta di tempo, per un portiere, è fondamentale. Ma aiuta molto anche nelle trattative per rinnovare un contratto. Quello di Mile Svilar, ad esempio. Il portiere serbo-belga è tra i migliori del campionato, probabilmente il migliore per quanto riguarda il parametro rendimento/costo. [...] Le grandi parate, l'età (25 anni) e l'ingaggio basso (un milione di euro) stanno attirando l'interesse di molti club stranieri. Il contratto di Mile è in scadenza nel 2027, ma il portiere conta su una promessa di adeguamento dell'ingaggio, visto il rendimento.

Il problema, secondo gli esperti di calciomercato, è la cifra: Ghisolfi avrebbe fatto una prima offerta da 1,6 milioni più bonus, a salire; la richiesta del procuratore di 4 a salire fino a 5, più commissioni. La distanza è ampia, ma fa parte delle trattative. Svilar sta bene a Roma e vorrebbe restare, la Roma cerca un accordo anche se una cessione del portiere sarebbe un'enorme plusvalenza. [...]

(corsera)