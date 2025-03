Super Roma, urlo finale: Shomurodov ribalta l'Athletic all'ultimo tiro

Quando ormai la partita sembrava destinata a finire in pareggio, ecco che Eldor Shomurodov cambia le sorti del match. L'uzbeko segna la rete del 2-1 in pieno recupero e salva la Roma. [...] Una vittoria figlia delle scelte di un perfetto Claudio Ranieri che nella ripresa azzecca i cambi facendo comunque girare la squadra ad un ritmo altissimo. L'Athletic Bilbao, invece, è costretto a difendersi in dieci uomini e alla fine crolla. Ora, però, viene il difficile, ovvero la partita di ritorno in Spagna. [...]

Partita meritata per i ragazzi di Ranieri che, però, vanno in svantaggio dagli sviluppi di un corner. Dopo una deviazione di Paredes, la palla arriva a Inaki Williams che la mette alle spalle di un incolpevole Svilar. La rete, però, non deprime la Roma, ma, la carica. Ecco che quindi 5 minuti dopo Angelino pareggia i conti e Shomurodov li chiude nel finale. Battere una spagnola è importante ai fini del ranking UEFA e da ieri sera siamo sotto di un punto. Il sorpasso rimane complicato ma non impossibile.

(gasport)