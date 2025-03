Stop Celik, Mancini salta l'Empoli

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo la gioia della vittoria in rimonta con il Como, Ranieri deve fare i conti con le poche notizie negative della serata dell'Olimpico. La prima è legata a Zeki Celik, costretto al cambio per un problema all'adduttore. Sostituito tra gli applausi, al suo posto è subentrato Rensch che dopo neanche due minuti è stato decisivo, fornendo l'assist a Dovbyk per il 2-1 finale. Le condizioni del turco verranno valutate in vista della sfida di giovedì contro l'Athletic, mentre Paredes sarà assente di sicuro, in quanto squalificato. Per lo stesso motivo, Mancini salterà la prossima giornata di campionato: l'ammonizione rimediata ieri dal centrale al 54' per proteste lo costringerà a saltare la trasferta di domenica contro l'Empoli, in programma alle 18. Oggi giorni di riposo, domani la ripresa.