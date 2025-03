Stop Celik: c’è lesione. È pronto Rensch

Celik si ferma ancora. Dopo aver saltato la trasferta di Empoli per un risentimento muscolare, ieri ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra. Sarà valutato giorno per giorno, ma la sua presenza contro l’Athletic è in forte dubbio. Ranieri studia le soluzioni. Si scalda Rensch per giocare come centrale di destra. Due le alternative: Hummels al centro oppure l’inserimento di Nelsson con Mancini e N’Dicka. (...) Pronto a tornare Dybala. Ieri si è allenato a parte, ma nulla di grave. Oggi torna in gruppo. (...)

(Il Messaggero)