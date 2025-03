Stop Celik. C'è lesione alla coscia

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Celik a forte rischio per la trasferta di Bilbao. Non arrivano buone notizie da Trigoria riguardo al terzino turco, che giovedì scorso aveva accusato un problema muscolare. Ieri mattina il calciatore si è sottoposto a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio, e l'esito ha rivelato una lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra. Le condizioni del turco, che tanto bene aveva fatto all'andata, neutralizzando Nico Williams, verranno valutate giorno dopo giorno, ma il tempo a disposizione è limitato. Il resto della squadra è tornato ad allenarsi ieri a Trigoria. Come di consueto nella ripresa, il gruppo è stato diviso in due: lavoro di scarico in palestra per chi ha giocato con l'Empoli e allenamento sul campo per chi è rimasto in panchina o subentrato. Tra questi ultimi non c'era Dybala: l'argentino, non convocato per la trasferta al Castellani, si è allenato a parte senza tuttavia evidenziare alcun problema fisico.