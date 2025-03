Stadio, vertice sui trasporti dalla metro B al parking Atac

Nel derby degli stadi, ora è la Roma a battere un colpo. E lo fa sul capitolo più delicato, quello dei trasporti. Nella riunione tecnica di ieri, i progettisti che curano il dossier Pietralata per conto del club giallorosso hanno puntato su metro, tornelli e parcheggi. [...] Si parte dalla fermata Quintiliani. La stazione fantasma della metro B [...] torna al centro.

In prima battuta esclusa dai calcoli per il deflusso per motivi di sicurezza, la fermata secondo la Roma dovrebbe accogliere fino a 8200 spettatori in un'ora a fine match grazie a un nuovo ingresso ad hoc e a nuovi tornelli in grado di scadenzare l'accesso alla stazione [...] in modo da evitare assembramenti in banchina. L'altra questione affrontata è quella dei parcheggi. Ad Atac è stato richiesto di recuperare il progetto per la realizzazione di un parking di scambio a Pietralata da circa 6259 posti. [...] L'ultimo nodo è quello di Fs, che realizzerà il nuovo quartier generale proprio a ridosso dell'impianto dei sogni dei Friedkin. Servirà un confronto su due temi: da una parte il ponte ciclopedonale e la sua portata, dall'altra i parcheggi per moto. Ne servono 5713.

(la Repubblica)