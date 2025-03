Stadio della Roma, i droni volano sull'area di Pietralata: pronti a ripartire gli scavi

Droni in volo, sentenze in tribunale e, dopo mesi di attesa, finalmente sembra giunto il momento per la ripresa degli scavi archeologici a Pietralata, nell'area scelta dalla Roma per realizzare il nuovo stadio. [...] Un paio di giorni fa, nel corso della mattinata, tecnici della società giallorossa hanno effettuato ricognizioni della zona di Pietralata in vista della ripesa degli scavi. [...] Questi scavi da fare - una ventina di "trincee", profonde fino a raggiungere lo strato di terreno vergine da attività umane, il cosiddetto "strato geologico" - sono obbligatori e dovuto all'adempimento delle prescrizioni emanate dalla Soprintendenza di Stato durante l'analisi del progetto preliminare. [...] Ripresa degli scavi che la Roma ha più volte annunciato come imminente: dovevano ripartire a fine febbraio, poi entro il 10 marzo. [...]

La nuova ripresa degli scavi al momento pare fissata per la giornata di oggi o domani. Si vedrà. Perché una parte, se non la più rilevante poco ci manca, del dossier stadio di Pietralata non si gioca sul tavolo di architetti e ingegneri ma su quello degli avvocati. [...] A ridosso di ferragosto 2024 il Comune era rientrato in possesso delle aree sotto contenzioso e, dopo alcune settimane le ha formalmente consegnate ad As Roma. Però da allora gli scavi non sono ancora ripresi. [...] Anche perché ancora ci sono in discussione nelle aule dei tribunali una serie di ricorsi. Gli ultimi due sono stati chiusi martedì 25 e ieri, con due sentenze a favore del Comune emesse in sede civile. [...]

(Il Messaggero)