Spettacolo giallorosso all'Olimpico

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Spettacolo giallorosso sugli spalti dell'Olimpico. La sfida contro l'Athletic si preannunciava un match caldo dal punto di vista del tifo, e così è stato. Nei giorni precedenti la partita, la Curva Sud aveva chiamato a raccolta tutti i tifosi presenti allo stadio per creare una scenografia senza precedenti. [...] I 62.540 presenti ieri hanno risposto con entusiasmo: una marea giallorossa ha invaso gli spalti, seguendo le regole semplici e chiare. Una bandiera senza loghi, solo con i colori dell'AS Roma, con tanto di denominazione. [...] Già nelle ore precedenti gli spalti hanno iniziato a colorarsi di giallorosso, ma è dal riscaldamento che il tifo è entrato nel vivo. Le prime bandiere hanno cominciato a sventolare, accompagnate da cori di incoraggiamento per i giocatori in campo. Man mano che si avvicinava l'inizio della gara, il volume del tifo aumentava, così come il numero delle bandiere sventolate, fino al momento della lettura delle formazioni. [...] Il culmine della scenografia è stato all'ingresso delle squadre in campo, quando tutto lo stadio ha eseguito alla lettera le indicazioni della Curva Sud. [...]