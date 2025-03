Soulé quasi adulto: ora deve sbloccarsi anche all'Olimpico

Come ha detto Ranieri, Soulé è il futuro della Roma ed ora potrebbe prendersi il palcoscenico. [...] Il futuro dell'argentino è adesso, soprattutto dopo l'infortunio di Paulo Dybala che ha messo fine alla sua stagione. Ora però il classe 2003 deve responsabilizzarsi, perché i giallorossi l'hanno acquistato anche in previsione dell'addio della Joya e, per lui la società ha speso circa 30 milioni di euro. [...] Dopo un inizio difficile, Ranieri ha iniziato ad utilizzarlo sempre più spesso e la crescita dell'esterno è evidente e soprattutto, il 21enne ha iniziato a segnare anche gol pesanti. [...] Domani tornerà ad allenarsi a Trigoria dopo i due giorni concessi dal mister. [...] A Lecce toccherà a Soulé giocare dietro Artem Dovbyk e in coppia con uno tra Baldanzi ed El Shaarawy. [...]

(corsera)