Soulé prova a fare la Joya

Matias Soulé ha l'opportunità di esplodere definitivamente. Da qui a fine stagione non ci saranno impedimenti, visto l'infortunio sofferto da Paulo Dybala. [...] La Joya quest'anno l'ha un po' limitato, ma, ha comunque 21 anni e la possibilità di dimostrare tanto in questi due mesi finali. Il progetto iniziale della Roma era quello di vendere l'ex Palermo e tenersi Soulé, piano infranto dopo il rifiuto di Dybala all'Arabia Saudita. I giallorossi, però, non possono più sbagliare investimenti vista la pressione del Fair Play Finanziario. [...]

L'attuale rendimento rappresenta una prima certezza per poter puntare all'ultima scalata, attività in cui Ranieri avrà un ruolo determinante. Soulé è il futuro del club e una buona resa può riaprirgli le porte della Nazionale. [...] L'intervento a cui si sottoporrà Dybala lo terrà fuori fino all'inizio della prossima stagione, a meno che la Roma non voglia riprovare a cedere la Joya altrove. Sta di fatto che senza l'ex Juventus in campo, i giallorossi perdono tanto. [...] Adesso tocca a Soulé trascinare la squadra e dare ragione a Ranieri che lo considera un futuro fuoriclasse.

(Il Messaggero)