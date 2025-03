Soulé meglio di Totti: "Mai stato tanto veloce"

Il gol di Soulé, realizzato dopo soli 22 secondi, è il più veloce segnato dalla Roma in Serie A dal 2004-05, superando anche Francesco Totti. "Non avevo mai segnato un gol così veloce, sono contento perché è servito per portare a casa la vittoria, ma dovevamo fare più gol", ha dichiarato l'argentino, già proiettato alla sfida di Bilbao.

Anche Hummels ha parlato della partita e del rapporto con i tifosi: "Grazie ai tifosi, sembrava di giocare in casa. È tutto cambiato rispetto a qualche mese fa, c'è una grande unità di intenti con i tifosi e all'interno del gruppo, stiamo raddrizzando la stagione". Hummels ha poi espresso la sua fiducia in vista del match contro l'Athletic: "Possiamo vincere la coppa. A Bilbao sarà una grande partita contro un avversario molto forte: ci sarà un'atmosfera bellissima, dovremo lottare contro 11 giocatori più i tifosi. Noi siamo una squadra dura da battere, quindi sarà difficile anche per loro ma vogliamo dimostrare di meritare il passaggio del turno".

(corsera)