Soulé è il tuo momento. Roma fantasia: Ranieri punta sul suo genietto

All'attacco con il "nuovo" Matias Soulé. Per sparigliare le carte dell'Empoli e continuare la poderosa risalita in classifica, a caccia del dodicesimo risultato utile di fila in campionato, la Roma vuole attingere ancora al suo patrimonio di fantasia e imprevedibilità nei sedici metri [...]. Per il tecnico il "giocoliere" argentino è il futuro della Roma, ma da quando lo ha incalzato nelle ultime settimane chiedendogli iniziative che accendano il gioco lui, Matias, ha iniziato a lasciare in ogni frammento di gara tracce palpabili di sé. Il tecnico adotterà così al Castellani un folto turn over. [...] In passato sia Mourinho che De Rossi avevano trovato difficoltà a trovare un equilibrio tra titolari e seconde linee, con Ranieri adesso tutti sono tornati utili. [...] Proprio Soulé è la stellina che può irradiare un fascio di luce al Castellani, in coppia sulla trequarti con quel Pellegrini che ha altrettanto bisogno di ribalta per tronare grande. [...] E, ripensando a Parma, Soulé sta preparando qualche altra sorpresa: sul treno che porta in Europa vuole salirci anche lui a tutti i costi.

(Gasport)