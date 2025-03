Sir Claudio oltre i record: "Dovevamo chiuderla. A Bilbao una battaglia"

La Roma è la miglior squadra d'Europa nel 2025, almeno considerando i 5 top campionati, grazie ai 26 punti conquistati (8 vittorie e 2 pareggi). Nonostante l'ottimo momento, Ranieri preferisce non esaltarsi troppo, cercando di mantenere la squadra concentrata. "Se ho un pregio è che quello che è successo per me è subito acqua passata", ha dichiarato il tecnico, sottolineando l'importanza di prepararsi al meglio per la sfida di Bilbao. "Lì sarà dura, andiamo a giocare contro un popolo intero. Dovremo essere compatti e determinati e se alla fine saranno più bravi di noi gli stringeremo la mano. Ma prima dovranno dimostrarcelo...".

(...) Ranieri ha rimproverato alla squadra di non aver chiuso la partita contro l'Empoli: "Sono una persona di una certa età, i ragazzi non possono farmi questi scherzi e farmi stare sul chi va là fino alla fine. Dovevamo chiuderla prima, alla fine mi aspettavo anche il pareggio, perché queste sono partite dove la beffa è dietro l'angolo quando non concretizzi". Il tecnico ha elogiato le prestazioni di Hummels e Pellegrini, definendole ottime.

(...) Ranieri si è detto soddisfatto dell'atteggiamento della squadra, sottolineando l'umiltà e la capacità di calarsi nel contesto della partita. "Ho scelto gente che aveva fame di giocare. E poi la partita di giovedì contro l'Athletic ci aveva tolto molte energie, giocare ogni tre giorni crea delle difficoltà. Mi son piaciuti tanti giocatori che hanno giocato per la squadra, tranne qualcuno che ha pensato più a se stesso. Ma non vi dico chi...".

(gasport)