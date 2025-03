Shomurodov, la riserva dal gol facile. Quattro su 5 arrivati da subentrato

Da "Shomu-flop" a "Shomu-gol": la metamorfosi di Shomurodov è completa. Dopo essere stato eletto giocatore del mese a febbraio, ha deciso la partita contro l'Athletic Club, esultando come Spider-Man che è il personaggio preferito del figlio. (...) Un gol pesante, come quello contro l'Eintracht, che ha fatto saltare il trasferimento al Venezia a gennaio, rivelandosi una fortuna per la Roma.

Arrivato nel 2021, Shomurodov non era mai riuscito a esprimere il suo potenziale, ma con Ranieri è rinato. La differenza è notevole: la sua percentuale realizzativa è aumentata significativamente, passando dal 10% al 14.3%.

(...) Shomurodov si sta dimostrando una valida alternativa a Dovbyk, segnando un gol ogni 164 minuti. È apprezzato per la sua disponibilità e il suo atteggiamento positivo. Il meglio di sé lo sta dando entrando dalla panchina: 4 dei suoi 5 gol stagionali sono arrivati da subentrato. Solo Pedro ha fatto meglio in Serie A. (...)

Considerando che le ultime due vittorie della Roma sono arrivate grazie ai cambi, Shomurodov potrebbe partire titolare contro l'Empoli, squadra che lo aveva cercato a gennaio. L'obiettivo della Roma è ottenere la quinta vittoria consecutiva in Serie A, un traguardo che manca dal 2017.

(Il Messaggero)