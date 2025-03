Due i dubbi di Claudio Ranieri: chi schierare in attacco tra Shomurodov (favorito) o Dovbyk e se far giocare Hummels o meno in difesa. Il tedesco non è brillante, ma è forte sulle palle alte e con il blocco basso può aiutare. Nel caso in cui il tedesco resti invece fuori, Rensch scivolerà tra i tre centrali di difesa, con l'esterno Saelemaekers di nuovo titolare sulla fascia destra.

(gasport)