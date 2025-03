Settore ospiti sold out

La Roma è pronta alla prima delle nove finali di questa stagione con l'obiettivo di strappare una vittoria che possa alimentare il sogno di qualificarsi finalmente in Champions. Per farlo è pronta a tutto, per farlo sono pronti anche i tifosi che come di consueto viaggeranno con la squadra per offrire il loro supporto e contributo nel corso dei novanta minuti. Saranno mille - per la precisione 1075 - i romanisti che questa sera saranno al Via del Mare (attualmente con 27mila spettatori totali) per sostenere la Roma nonostante una Lecce fredda (massima di 12 gradi) e la pioggia che si abbatterà sulla città per tutta la giornata di oggi ma anche di domani. [...] Sarà inevitabilmente sold out l'Olimpico di domenica prossima per la maxi sfida contro la Juventus di Tudor che ha appena preso la guida del club bianconero al posto di Thiago Motta per cercare di dare una scossa ai risultati. [...]

(Corsport)