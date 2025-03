Serve un mister incondizionato

Se è vero che la Roma (...) non potrà muoversi a suo piacimento economico nelle due future sessioni di mercato, appare inevitabile ipotizzare che la scelta del nuovo allenatore sarà condizionata dall'impossibilità di rivoluzionare la rosa attuale. E che, per questo, il prossimo allenatore dovrà lavorare con gran parte del materiale oggi a disposizione (...). Questo ragionamento porta immediatamente a una riflessione: quale tecnico, (...) potrebbe accettare un mercato ridotto e conferme a raffica per i tesserati di oggi? Un allenatore (...) non si accontenta mai, vorrebbe avere sempre di più e di meglio per la propria squadra. (...) Tutto questo, perciò, spinge a pensare (...) che il nuovo allenatore sarà un professionista realmente convinto (...) di guidare la Roma. (...) La Roma non merita un tecnico tanto per, uno che dica sì per una soluzione di ripiego; (...).

PS: siamo in primavera e, (...) le squadre cominciano a prendere forma esattamente in questo periodo. In casa Roma il nome del prossimo allenatore continua a essere top secret. Perché sono bravissimi a tenerlo nascosto oppure perché non è stato ancora individuato? La risposta al quesito non appare di scarsa portata.

(corsera)