Sempre più su

IL TEMPO (L. PES) - Su la testa. La Roma si rialza dopo la cocente eliminazione europea sul campo dell'Athletic Bilbao e batte il Cagliari all'Olimpico grazie al gol di Dovbyk. Non era facile né scontato tornare subito a vincere appena tre giorni dopo la delusione in coppa. [...] La squadra di Ranieri continua la propria marcia nel 2025 con nove vittorie e due pareggi. Dopo il pari strappato al Napoli nel recupero, però, Dybala & co non si sono più fermati vincendole tutte. Ora manca solo il Lecce alla ripresa dopo la sosta per poi giocarsi le ultime 8 di fuoco. Ma la Champions ora, è lì a 4 punti dopo che il Bologna ha strapazzato la Lazio e ha superato la Juve. Un finale di campionato ancora tutto da vivere. Ranieri sta portando avanti un lavoro enorme che non intende assolutamente minare anche senza l'Europa. Dovbyk e Svilar i protagonisti. Il primo col gol, l'altro come sempre monumentale con 3 parate sensazionali. Il belga si conferma l'uomo migliore della stagione e merita un adeguato rinnovo di contratto. [...] Un pomeriggio di gioia dove l'unica nota negativa è l'infortunio di Paulo Dybala. Stop che potrebbe costargli la Nazionale dopo due mesi di rendimento da fuoriclasse. [...] Ora servono i migliori per non fermare una corsa così bella.