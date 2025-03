Selvaggi: "Alla Roma fu un anno strano. Mi aveva voluto Scopigno, mi infortunai e si dimise"

GASPORT - L'ex attaccante della Nazionale Franco Selvaggi ha rilasciato un'intervista sull'edizione odierna del quotidiano, parlando tra le altre cose anche della sua breve parentesi alla Roma nella stagione 1973/74. Queste le sue parole.

Nel 1973 lei firma per la Roma.

"Arriviamo da Matera con una Fiat 124 scassata: io, mio fratello e il suo capo all'Enel. Avevo 20 anni e Viciani mi aveva fatto debuttare in A con la Ternana. Con Antognoni e D'Amico ero uno dei giovani più interessanti del campionato, ma in fondo rimanevo un ragazzo di Pomarico, assai sprovveduto. Quel giorno vediamo Domenghini scendere da una Porsche verde e ci guardiamo imbarazzati: parcheggiamo cento metri avanti, poi me la sono fatta a piedi fino alla sede".

Che anno fu quello di Roma?

"Strano, mi aveva voluto Scopigno, ma mi infortunai e poi lui si dimise. I veterani uscivano la sera, si allenavano quando ne avevano voglia: io guardavo e non capivo".

[...]