Cinque giocatori fatti ammonire in una gara: due volte Kempf, poi Caqueret, Fadera e Da Cunha. Così Paulo Dybala è volato in vetta alla classifica degli "imprendibili", quelli che puoi fermare solo con un fallo. Dybala finora in Serie A ha prodotto 16 ammonizioni, alle sue spalle il laziale Zaccagni con 12, quindi Strefezza (Como) e Ndoye (Bologna) 11 e Diao (Como) 10.

(gasport)