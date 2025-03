Se Svilar non rinnova la rimonta diventa vana

Dalle pernacchie dell'Olimpico per una Roma sconfitta dal Bologna sotto la guida di Juric, alla rinnovata ambizione per la Champions League: in pochi mesi, la squadra ha ritrovato un'anima e un senso a una stagione che sembrava compromessa. Ranieri ha trasformato la Roma, capace di centrare contro il Cagliari la sesta vittoria consecutiva, segnando un +14 punti rispetto al girone d'andata e arrivando a 27 punti nel girone di ritorno, con ancora 9 partite.

Con Ranieri, la Roma è rinata, candidandosi concretamente per un posto in Champions League. (...) Per completare la ricostruzione, però, sarebbe necessaria anche la presenza di una società solida e presente.

Un esempio è la situazione del portiere Svilar, diventato una garanzia per la squadra. (...) Sarebbe fondamentale rinnovare il suo contratto, adeguandolo al suo valore, anche per allontanare le sirene di mercato provenienti dall'Inghilterra. I Friedkin sono a conoscenza di tutto questo? (...)

(Repubblica)