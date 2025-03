Sarà maxi turnover: Ranieri ne cambia 8

Per contenere il Napoli dopo la vittoria europea contro l'Eintracht, Ranieri cambiò sette undicesimi della formazione. Stavolta potrebbe andare oltre: 8 novità per gestire e risparmiare energie tra le due partite contro l'Athletic. Un paio di rinunce è obbligato: Mancini è squalificato e Celik, giocando giovedì con un sovraccarico muscolare, ha sentito di nuovo dolore alla coscia [...] La terza mossa è quasi forzata: Dybala, stremato, aveva bisogno di rifiatare. Il resto è una Roma diversa ma comunque non strampalata: tre quarti del centrocampo (Saelemaekers, Paredes, Koné) potrebbe giocare a Empoli e pure a Bilbao. Hummels, se non sarà scavalcato nelle preferenze anche dal danese Nelsson, è molto più di una riserva [...] Pellegrini, candidato al rientro, è un titolare, è il capitano. Shomurodov, poi, sempre se sarà preferito a Dovbyk, è in stato di grazia [...] La promozione che più incuriosisce è quella della fascia sinistra dove l'irresistibile Angelino, 4 reti nel 2025, ha bisogno di passare un po' di minuti in panchina per mantenere una buona condizione atletica: l'alternativa olandese arrivata a gennaio dal Twente, Salah-Eddine, finora è stata scelta da Ranieri soltanto a Parma [...] E a proposito di olandesi: l'altro test interessante riguarda Rensch, decisivo contro il Como nel secondo tempo e ottimo contro l'Athletic nel primo. Sempre però da esterno destro a tutta fascia, con le spalle coperte. A Empoli, in assenza di Celik, potrebbe scalare sulla linea difensiva per consentire a Ranieri di variare assetto in funzione della situazione di gioco: un po' 3-4-2-1, un po' 4-2-3-1 nei tanti momenti in cui la Roma controllerà il pallone. [...]

(Corsport)