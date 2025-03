Salvate il soldate Koné

La scelta che ha fatto più rumore, l’esclusione che ha faticato a trovare consensi: «Questa era una partita particolare, gli ho preferito giocatori che pensavo fossero più adatti», le parole di Ranieri nel post Athletic-Roma. E allora Houston, qui abbiamo un problema. O meglio, così può apparire da fuori il momento e la gestione legata ad uno dei giocatori più forti che la Roma abbia in rosa, e stiamo ovviamente facendo riferimento a Manu Koné. [...] Dal Napoli, gara d’esordio del tecnico di San Saba, fino alla sfida contro l’Udinese, Koné aveva saltato in campionato solo 45 minuti, nella sfida di San Siro contro il Milan. [...] Poi qualcosa è cambiato, non sappiamo se nella considerazione del tecnico, ma senza dubbio nel minutaggio: in campionato ha giocato 90 minuti solo al Castellani di Empoli, due le assenze con Venezia (per squalifica) e col Monza, con la gara trascorsa interamente in panchina. Un tempo appena in quel di Parma. [...] Ma, situazione ancor più sorprendente, sparisce completamente dai pensieri di Ranieri nella doppia e delicatissima sfida contro l’Athletic: 12 minuti nel finale delle gara d’andata, è rimasto poi a guardare al ritorno [...] La considerazione fatta da Ranieri nel post gara del Castellani non era affatto passata sotto traccia: «Pellegrini ha giocato per il bene della squadra, non come qualcuno che ha giocato per se stesso». Che potesse essere Koné il bersaglio del tecnico non è affatto da escludere, anche se lo stesso Ranieri ha cercato di minimizzare a più riprese la cosa. Sarà il campo adesso a parlare, col francese pronto e desideroso di riprendersi il suo posto. Il suo messaggio lo ha già espresso sui social: «Forza Roma!».

(Il Romanista)