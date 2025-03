Saelemaekers: "Vinta una gara difficile"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Grazie al gol da subentrato, Saelemaekers ha contribuito alla rimonta della Roma, guadagnandosi il premio di migliore in campo: "Era importante vincere oggi, abbiamo iniziato così così con il Como, che comunque è una grande squadra. Volevo aiutare il mio club e, con il gol, ho dato una spinta in più. Sono contento soprattutto per i tre punti". Anche Mancini ha sottolineato l'importanza della vittoria, evidenziando i fattori su cui migliorare: "È stata una delle partite più difficili della stagione, complimenti al Como. Dobbiamo gestire meglio gli ultimi minuti, perché, anche con altre squadre abbiamo faticato". Il centrale ha poi parlato degli obiettivi futuri della Roma, con uno sguardo al passato: "La Coppa Italia ci è rimasta indigesta, potevamo fare meglio. Dopo un inizio di stagione difficile, il nostro obiettivo è concentrarci sul presente. Dobbiamo dare sempre il massimo. Anche nei momenti complicati, questo gruppo è rimasto unito e si vede".