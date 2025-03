Saelemaekers: "Qui sto bene" e i giallorossi sperano

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Tra i giocatori più valorizzati dall'arrivo di Ranieri c'è sicuramente Saelemaekers. Il belga, autore del gol che ha dato il via alla rimonta contro il Como domenica scorsa, sta vivendo una stagione entusiasmante. Messo alle spalle l'infortunio alla caviglia, che l'ha tenuto fuori da settembre a novembre, Saelemaekers ha realizzato 6 gol in campionato, il suo record stagionale in carriera. Quattro di questi sono arrivati nel 2025, rendendolo il centrocampista più prolifico dall'inizio dell'anno in Serie A. Nel frattempo, Alexis di gode la capitale e, in un'intervista a Idealista, partner della Roma, ha parlato del suo adattamento: "Qui sto bene. Ho trovato un ambiente che mi ha accolto con grande affetto e dei tifosi che mi hanno sostenuto da subito. Questo per me è stato molto importante". Tra le reti realizzate, spicca quella al derby: "È stata una grande gioia, perché queste partite rappresentano molto per i tifosi. Per noi calciatori sono uno stimolo in più, proprio perché sappiamo quanto siano importante a livello emotivo. Sicuramente il derby di Roma, è tra i più rappresentativi in Italia e la gioia di averlo vinto è stata enorme". Nonostante sia già entrato nei cuori dei tifosi, il futuro di Saelemaekers nella Capitale è ancora incerto. Arrivato in uno scambio di prestito che ha visto Abraham andare al Milan, la trattativa per acquistare il belga è al momento congelata, in attesa di capire chi sarà il prossimo direttore sportivo rossonero.