Saelemaekers e Dovbyk ribaltano il Como, Ranieri: "Cambi decisivi"

Saelemaekers più Dovbyk e la Roma vola. Battuto il Como 2-1 e zona Europa sempre più vicina. Undicesimo risultato utile e quarta vittoria consecutiva in Serie A per i ragazzi di Ranieri che non vogliono fermarsi. [...] Contro gli uomini di Fabregas è stata tutt'altro che una passeggiata. Il primo tempo ha visto un Como audace e coraggioso che è stato ripagato dal gol di Da Cunha. La Roma fatica e nell'intervallo Ranieri capisce di dover intervenire, trovando la cura. Cinque cambi in venti minuti e ridisegna la sua squadra. Prima il gol di Saelemaekers, poi quello di Dovbyk: "L'allenatore fa dei cambi perché sa cosa ha in panchina. So di avere giocatori che sanno fare la partita e questo mi da tranquillità". [...] Altro gol per il belga che a Trigoria ha convinto tutti. La Roma proverà a trattenerlo a tutti i costi, ma, il Milan chiede 20 milioni di euro. [...] Decisivo il gol di Artem Dovbyk che torna a disposizione dopo venti giorni e fa 14 in stagione. [...]

(La Repubblica)