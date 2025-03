Roma, una notte da non sbagliare

La forza di Ranieri è dare il giusto peso alle cose. In questo caso agli avversari. Sono giorni che in città l’Athletic Bilbao viene dipinto come un mostro a teste, “quarto nella Liga“, “con la terza miglior difesa“, “ha perso soltanto due volte con l’Atletico Madrid“. Tutto vero, per carità. (...) Paradossalmente però poco importa. Perché al di là di 3-4 ko in più, nessuno nega che si tratti comunque di un avversario ostico e temibile come lo era però nel 2023 la Real Sociedad, curiosità vuole anche lei società basca, anche lei all’epoca quarta in classifica e incredibile a dirsi anche lei con la terza miglior difesa. (...) E se Claudio ha pienamente ragione a citare il proverbio “Acqua passata non macina più (per la cronaca, il vecchio Mou rifilò un 2-0 all’Olimpico per poi chiudere i discorsi al ritorno con il più classico degli 0-0), va ascoltato anche quando analizza la partita: “L’Athletic è una squadra che davanti ha molta qualità, Nico Williams è un pericolo anche se poi c’è pure il fratello. Sono un gruppo che vola sulle ali dell’entusiasmo e dovremmo stare attenti e compatti. Ma come è difficile per noi sarà difficile anche per loro, abbiamo le qualità per rendersi inoffensivi i giocatori dell’Athletic. Ho rispetto, ma non sono preoccupato“. Finalmente: riguardo e stima per i baschi sì, paura no. (...)

(Il Messaggero)