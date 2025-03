Roma, un attacco a regola d'Artem

La Roma ha due attaccanti centrali: uno, Eldor Shomurodov, uomo di grande (e buona) volontà: l'altro, Artem Dovbyk, bomber strapagato e che pian piano sta mettendo d'accordo un po' tutti. L'uzbeko, a tratti, ha fatto credere di poter insidiare il posto del collega ucraino. [...] Ranieri gli ha dato fiducia, perché l'ha meritata; con il lavoro, l'impegno, l'abnegazione, è riuscito a dare il suo contributo, rispondendo con buone prestazioni. Ma Artem è il centravanti che può fare la differenza, basterà capire bene - una volta per tutte - come e dove servirlo. [...] Spesso lo si è contestato, perché non segna tanto, perché non esulta, perché sorride poco. [...] Ma il suo mestiere lo conosce e lo sa svolgere.

I numeri sono dalla sua parte: in campionato ha segnato nove gol (portando undici punti) gli stessi di Vlahovic, Lukaku e Castellanos, uno in meno di Lautaro e Lucca, e tre di Lookman. [...] Giovedì arriva l'Athletic, l'Olimpico è pronto a scaldarsi, non solo per Dovbyk. Nove dei quattordici gol segnati da Artem sono stati messi a segno nello stadio di Roma. [...] Ranieri lo ha gestito per averlo al meglio proprio giovedì, quando dovrà dare tutto se stesso in un big match, da dentro o fuori. [...] "Godiamocelo ora", ha detto Ranieri venerdì scorso. Come a dire che a fine stagione si tireranno le somme. Gli esami sono cominciati. Per tutti. Anche per Dovbyk, che ha tre mesi scarsi per mettere d'accordo tutti. [...]

(Il Messaggero)