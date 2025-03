Roma, ultima chiamata per il titolo

"In caso di vittoria si potrebbe riaprire una speranza". Chissà se ci crede davvero Alessandro Spugna, tecnico della Roma femminile, che oggi inizia la poule scudetto con quella che da diversi anni è ormai la classica del campionato: trasferta a Biella contro la Juventus (ore 15,30, diretta su Rai Sport e su Dazn) per le giallorosse campionesse d'Italia che partono (...) con uno svantaggio di 10 punti rispetto alla formazione di Max Canzi. [...] Servirebbe un miracolo, una di quelle imprese sportive che rimarrebbero nella storia per riaprire i giochi e cercare di rimanere in corsa anche se, vincendo entrambi gli scontri diretti, si potrebbe comunque arrivare, al massimo, a -4. [...] Vincere per crederci (forse) ancora, per tenere via la fiammella che molti, tra i tifosi, credono si sia spenta da un pezzo. Vincere anche nell'emergenza perché la sosta per le nazionali ha lasciato qualche "regalino". [...] Poca possibilità di scelta quindi. Davanti a Kresche - che ormai ha superato nelle gerarchi Ceasar - spazio a Thogersen, Cissoko, Linari e Di Guglielmo. In mezzo al campo Troelsgaard, con Giugliano e Greggi a completare il reparto. Davanti c'è il solito ballottaggio Viens-Giacinti con la prima favorita [...]

(il Messaggero)