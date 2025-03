Roma, tutto in 10 partite per il sogno Champions

Dopo l'eliminazione dall'Europa League e dalla Coppa Italia, la Roma è chiamata a concentrarsi esclusivamente sul campionato, con l'obiettivo di conquistare un posto nelle prossime competizioni europee. Un traguardo che, al momento dell'arrivo di Ranieri, sembrava un miraggio, ma che ora è pienamente alla portata dei giallorossi.

Il cammino della Roma sotto la guida di Ranieri è stato impressionante, con 33 punti conquistati in 16 partite, un rendimento da Champions League, dietro solo a Napoli e Inter.

(...) La Roma ha ridotto il distacco dalle dirette concorrenti, avvicinandosi a Juventus, Lazio, Bologna e superando Milan e Fiorentina. Ora, a dieci giornate dalla fine, l'obiettivo Champions League è più concreto che mai.

La sfida contro il Cagliari rappresenta un'occasione importante per la Roma, che potrà sfruttare gli scontri diretti tra le concorrenti per guadagnare punti preziosi. (...) Ranieri, che a sorpresa parlerà in conferenza stampa, non potrà lasciarsi condizionare dai sentimenti nella sfida con il Cagliari, ma dovrà guidare la Roma verso un successo fondamentale per la corsa all'Europa. (...) Dieci finali per l'ennesimo miracolo di Ranieri.

(corsera)