Roma, sono ore calde per il rinnovo di Svilar: cosa serve per la firma

[...] Sono giorni importanti per Mile Svilar, che non può giocare in una nazionale dopo aver cambiato idea due volte tra Belgio e Serbia. [...] Ghisolfi ha velocemente (e opportunamente) convocato l’entourage per formalizzare l’intesa, prolungando la scadenza al 2029, ma ha trovato qualche resistenza sia sulla parte economica sia sul valore della clausola rescissoria da apporre in calce al contratto. La verità è che Svilar ha scrutato il mercato internazionale, accorgendosi di avere diversi estimatori qualificati. In passato aveva ricevuto segnali dalla Premier League, più di recente invece è stato sondato dal Bayern Monaco che sta cercando un giovane e valido erede di Manuel Neuer. E’ inevitabile una fase di riflessione, che non pregiudica la possibilità di trattare ancora. Ma certo non è credibile che la Roma, chiedendo almeno 50 milioni a tutti i potenziali acquirenti, offra a Svilar uno stipendio da circa 2 milioni netti, poco più del doppio rispetto agli emolumenti attuali, frutto del trasferimento a parametro zero dal Benfica dell’estate 2022. [...] Svilar non ha fretta, perché si fida del suo staff e perché a Trigoria sta benissimo da oltre un anno: a un certo punto aveva dubitato di poter restare, visto che Mourinho non lo faceva giocare, ma una volta conquistato il posto in squadra ha recuperato entusiasmo e autostima. Con De Rossi, in particolare, aveva stabilito un feeling fantastico [...] È più urgente sistemare il contratto di Svilar, che da una gratificazione professionale potrebbe trarre stimoli per migliorare ancora: prima della sosta, le sue parate contro il Cagliari hanno protetto una vittoria fondamentale. [...]

(corrieredellosport.it)

