Roma, solo rabbia

Tradita dall'uomo di maggiore esperienza, la Roma saluta l'Europa League. La sconfitta per 3-1, che porta la firma di Nico Williams è ineccepibile ma indirizzata dal grave errore iniziale di Hummels. Il tedesco, dopo soli 11 minuti, si fa cacciare da Turpin. [...] A questi livelli giocare con un uomo in meno fa tutta la differenza del mondo. [...] Ora la cosa importante sarà non mollare in campionato. [...] La partita che Ranieri prepara è di sofferenza e di ripartenza, ma, svanisce sulla follia di Hummels. Un errore del genere non è comprensibile. Mats prova a recuperare ma commette fallo. L'espulsione da subito appare molto severa. Un'espulsione pignola che cambia inevitabilmente la partita. [...]

Ranieri tenta di non perdere la testa e si posiziona a quattro sacrificando Baldanzi. Angelino e Rensch soffrono terribilmente i fratelli Williams. [...] Dopo il 2-0 la Roma non ne ha più e l'Athletic cala il tris. Il rigore in pieno recupero trasformato da Paredes riapre la partita, ma, il tempo finisce. I baschi volano ai quarti e purtroppo il pari alla fine è solo sugli spalti.

(Il Messaggero)