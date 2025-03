Roma, si ferma Celik e Ranieri perde uno dei più in forma

Non arrivano buone notizie per Claudio Ranieri, in vista della trasferta a Bilbao per il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Club (andata 2-1 per i giallorossi). Gli esami a cui si è sottoposto ieri Zeki Celik, dopo i problemi muscolari accusati al termine della gara di giovedì scorso, hanno evidenziato una lesione di primo grado del tendine congiunto del bicipite femorale della coscia sinistra. Il terzino verrà valutato giorno per giorno, ma una sua presenza a Bilbao è impossibile, così come un recupero per il match di domenica contro il Cagliari all'Olimpico. Celik tornerà a di-sposizione, verosimilmente, il 29 marzo, nell’anticipo di Lecce, al ritorno del campionato dopo la sosta per le nazionali. Un brutto colpo, perché dopo tante critiche, il turco era in gran forma (...) A Bilbao l’allenatore ha tre possibilità nel reparto arretrato: 1) schierare Hummels centrale e Mancini spostato a destra, con Ndicka presenza fissa sul centro sinistra; 2) far giocare Mancini centrale e Rensch come «braccetto» a destra; 3) confermare Nelsson con Mancini e Ndicka. (...) Nessun problema, invece, per Paulo Dybala. Ieri l’argentino si è allenato a parte dopo il giorno di riposo che gli aveva concesso Ranieri, ma non ha alcun problema fisico e oggi tornerà in gruppo. (...)

(corsera)