Roma, serve la cinquina

La parola Athletic infesta i pensieri, tra tossine e prospettive, mentre il passato si lega al futuro. Non può che essere così nel mezzo del fiume che bagna gli ottavi di finale. È questo il principale problema che la Roma deve affrontare a Empoli, non proprio una tappa di trasferimento nel campionato di rincorsa che ancora non garantisce un posto nell'Europa che verrà. Ranieri ha preferito lasciare a casa Dybala e Celik, che avrebbero rischiato infortuni gravi, e dovrà stravolgere la formazione per assicurarsi energie fresche [...] la Roma ha conquistato 27 punti su 33 nelle ultime 11 giornate mentre l'Empoli nelle ultime 12 ne ha raccolti appena 3. [...] La Roma non può permettersi errori a causa del disastroso inizio di stagione, soprattutto pensando alle ultime 8 giornate che la sottoporranno a tanti scontri diretti. Certo non le si può chiedere di continuare fino a maggio con un passo da scudetto. Ma infilare oggi pomeriggio la quinta vittoria consecutiva in Serie A, come non le succede da 8 anni quando in panchina c'era Eusebio Di Francesco, sarebbe un ottimo modo per volare in Spagna con un ulteriore carico di fiducia. [...]

(Corsport)