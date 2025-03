Roma senza Dybala: è il momento di Soulé, esame di maturità contro Juventus e Lazio

Adesso tocca a Matias Soulé. Dopo l’infortunio di Dybala che sarà costretto a stare fermo almeno un mese, la Roma si aggrappa al talento ex Frosinone. Da un argentino all’altro. Una casualità (sfortunata) che consegnerà a Soulé lo scettro del giocatore più talentuoso a disposizione di Ranieri. E anche una maglia da titolare nelle prossime tre partite: Lecce, Lazio e Juventus. È lui il designato per la sostituzione della Joya. Lui dovrà caricarsi sulle spalle l’attacco giallorosso. Un passaggio di testimone quasi naturale per un ragazzo che vede in Dybala “un fratello maggiore e una guida non solo nel calcio ma anche nella vita”. (...) Perchè nel corso dei mesi il 21enne è cresciuto. Un processo avvenuto grazie agli insegnamenti di Ranieri, padre calcistico del nuovo Matias. “Tocca troppe volte la palla, quando ce l’ha tra i piedi mi aspetto che succeda sempre qualcosa”, lo aveva bacchettato Sir Claudio. Soulé si è messo sotto. Mesi di lavoro (e di panchine) che lo hanno fatto maturare e poi sbocciare in una notte di febbraio. La punizione gioiello di Parma ha stappato il talento dell’argentino. Un assist con il Monza, il gol vittoria contro l’Empoli e adesso la grande occasione. Il prossimo mese sarà un vero e proprio esame di maturità. Prendersi la Roma e dimostrare al suo idolo di essere un degno erede. (...)

(La Repubblica)