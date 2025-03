Roma: senza coppe ciao Svilar o Ndicka

Nove partite per provare a centrare una qualificazione impensabile alla Champions League e per trattenere i prezzi pregiati. Senza coppe, infatti, è quasi inevitabile dover salutare alcuni giocatori come Svilar o Ndicka. [...] Sebbene i conti della Roma stiano migliorando, il passivo del bilancio continua ad essere dominante, tanto da obbligare la società giallorossa a privarsi di un prezzo pregiato.

I due giocatori in grado di portare una plusvalenza importante sono proprio Svilar e Ndicka, entrambi arrivati a parametro zero. Con il portiere serbo, la Roma sta trattando il rinnovo anche considerato che attualmente guadagna 900mila euro a stagione. [...] La richiesta del suo agente è di 4 milioni, ma, bisogna sbrigarsi a chiudere la trattativa perché Chelsea e Bayern Monaco sono in agguato. [...] La richiesta dei giallorossi per Evan Ndicka è di 30 milioni di euro e l'ivoriano ha attirato le attenzioni di Nottingham Forest e Arsenal. [...]

(gasport)