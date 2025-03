Roma, Ranieri prepara la sorpresa

Altro giro, altra sorpresa? Chi è che non si aspetta una "ranierata" anche al San Mames. Il fatto che nessuno abbia il posto assicurato, non è un modo di dire anche perché dal suo arrivo, Ranieri ha regalato una maglia da titolare a ben 26 giocatori. Ma su cosa potrebbe puntare per domani? All'Olimpico la priorità è ricaduta sui fratelli Williams, ma, senza Celik l'esito potrebbe essere differente. [...] Gli unici veramente certi del posto sono quindi Saelemaekers e Pisilli.

Anche se, le buone prestazioni inanellate da Bryan Cristante, potrebbero portare Ranieri a scegliere lui invece del classe 2004. Altro dubbio permane sulla punta titolare. A logica domani dovrebbe esserci Artem Dovbyk, ma, Shomurodov sta facendo di tutto per ritagliarsi un posto da titolare. Ciò che è sicuro è che la panchina della Roma sarà decisiva, piena di giocatori funzionali e pronti ad entrare. Il tutto con una speciale occhiata sui calci di rigore. A Trigoria è pieno di specialisti dagli 11 metri e nel calcio non si sa mai. [...]

(Il Messaggero)