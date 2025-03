Roma, Ranieri incorona la Joya: "Nostro leader"

L'incoronazione di Bilbao. Alla vigilia della sfida più importante della stagione, mister Ranieri ridefinisce il ruolo di Dybala nella Roma. Proclamando l'argentino a giocatore più importante della squadra. In campo e fuori: "Paulo non è solo un leader carismatico o tecnico, ma è diventato leader in tutto e per tutto. Si sente partecipe del bene della squadra. Lui lo ha capito benissimo e lo sta portando avanti, così come i suoi compagni". Toccherà a Dybala guidare l'attacco giallorosso al San Mamés: "La cosa più importante è tornare a Roma con il passaggio del turno - chiarisce subito l'argentino - in queste partite ognuno deve essere meno egoista e pensare alla squadra". [...]

Servirà giocare. E provare a difendere il 2-1 dell'andata. Un risultato che lascia aperto il discorso qualificazione. "E' ancora 50 e 50", ribadisce Dybala, con Ranieri che spiega lo spartito equilibrato anche al San Mamés: "Dobbiamo entrare in campo e fare il nostro gioco sapendo che davanti abbiamo una squadra bella, tosta e compatta, che farà di tutto per vincere". [...] Capitolo formazione. Nessuna indicazione è arrivata dalla conferenza stampa. Due dubbi principali, che verranno sciolti questa mattina nella riunione pre partita. In attacco resta vivo il ballottaggio tra Shomurodov e Dovbyk, come compagno di Dybala. L'altro rebus è in difesa. Con l'assenza di Celik (infortunato) il favorito è Rensch, con Saelemaekers più avanti. [...]

(la Repubblica)