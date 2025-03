Roma Primavera, c'è una vetta da tenere: al Tre Fontane arriva il Milan

Vincere per dimenticare. E ricominciare. Quando alle 11 il fischio dell’arbitro darà il via alla sfida tra Roma e Milan Primavera allo Stadio Tre Fontane (gara visibile in diretta tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, e in streaming su app e sito dell’emittente), il focus sarà tutto su quel risultato. [...] Una cosa può consolare la Roma: la sconfitta dell’ultimo turno è stata ininfluente nel posizionamento. E, dunque, forte dei suoi 61 punti, potrà ragionare con un po’ di spensieratezza in più. Senza contenersi troppo. [...] Il distacco è di 13 punti; avrebbe potuto essere ancor più grande se i ragazzi di Falsini avessero dosato con più precisione e determinazione alcune occasioni, in lungo e in largo. Pazienza. Adesso c’è un obiettivo da raggiungere. Prima della caduta col Cagliari erano arrivati quattro successi consecutivi. [...] La lista degli infortunati è lunga: il pacchetto dei difensori centrali, composto da Nardin (convocato dall’Italia Under 18 e apparentemente sulla via del ritorno), Mirra, Golic e Seck, è fuori uso da parecchio; Mannini è rientrato, poi è stato costretto a tornare ai box (con la Juve) e ne avrà per un po’; Tumminelli è ancora out dopo la rottura del legamento crociato. E adesso c’è anche Misitano in lista. [...] Via dunque di 4-3-2-1 e De Marzi, non convocato da Ranieri, tra i pali; poi, in difesa, la linea a quattro composta da Sangaré, Marchetti, Reale e Cama; a centrocampo il terzetto Levak-Di Nunzio-Romano e davanti, senza il 9, Sugamele supportato da Coletta e Graziani. [...]

(Il Romanista)