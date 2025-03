Roma, nuova offerta per blindare Svilar

LEGO (F. BALZANI) - Un nuovo tentativo per ridurre la distanza e blindare Svilar. La Roma in questi giorni alzerà l’offerta per il rinnovo del portiere rispetto ai 2 milioni proposti un paio di settimane fa. Il Bayern Monaco, infatti, fa sul serio e vorrebbe affidare al belga la pesante eredità di Neuer. Svilar, che ha sempre dichiarato di voler restare a Roma, però chiede una cifra di poco superiore ai 4 milioni. Una distanza abbastanza importante che non mette a riparo da sorprese in estate.

La Roma, che lo ha prelevato a costo zero dal Benfica, potrebbe anche pensare di ottenere una ricca plusvalenza. Sul portiere giallorosso ci sono anche Chelsea e Newcastle. In entrata, invece, si guarda molto all’Argentina: in difesa piace Balerdi dell’OM mentre a centrocampo potrebbe arrivare Barrenechea, l’ex centrocampista della Juve (molto amico di Soulé) che oggi si trova in prestito al Valencia dall’Aston Villa.