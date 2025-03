Roma, non c'è Joya: Dybala fuori per un mese, salterà anche il derby

Gli esami hanno confermato la lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra per Paulo Dybala. L'infortunio, subito durante la partita contro il Cagliari, costringerà la Joya a stare ai box per almeno un mese, saltando la prossima convocazione con l'Argentina e mettendo in dubbio la sua presenza nel derby del 13 aprile. La sosta per le nazionali offre un piccolo spiraglio, ma il rientro per la sfida con la Lazio resta incerto. Dybala salterà sicuramente la trasferta di Lecce e molto probabilmente anche l'impegno contro la Juventus.

L'obiettivo, al momento prematuro, è quello di recuperarlo per il derby, partita cruciale nella corsa all'Europa. La situazione in classifica è incoraggiante: le recenti sconfitte di Lazio e Juventus hanno avvicinato la Roma al quarto posto, ora distante solo 4 punti, con 9 partite ancora da disputare. (...)

L'infortunio è considerato un trauma atipico, e non è legato alle condizioni del prato dell'Olimpico. Un duro colpo per Dybala, che dopo l'arrivo di Ranieri sembrava aver finalmente trovato continuità fisica. (...)

A completare il quadro negativo, anche l'infortunio di Devyne Rensch, costretto a fermarsi per tre settimane a causa di una lesione all'adduttore lungo della coscia sinistra. Il terzino olandese salterà la partita contro il Lecce, con una possibile convocazione per la sfida contro la Juventus.

La squadra si ritroverà giovedì a Trigoria per iniziare la preparazione della trasferta del 29 marzo contro il Lecce. Sono dieci i giocatori romanisti convocati dalle rispettive nazionali: Ndicka (Costa d'Avorio), Dovbyk (Ucraina), Paredes (Argentina), Shomurodov (Uzbekistan), Saelemaekers (Belgio), Koné (Francia) e Saud (Arabia Saudita). Scontro tra compagni di squadra nell'Under 21, con Baldanzi e Pisilli (Italia) contro Salah-Eddine (Olanda).

