Roma-Lecce, la moviola dei quotidiani: Manganiello sufficiente, corretto sul contatto Dovbyk-Baschirotto ma sbaglia il giallo a Baldanzi

La Roma vince 1-0 a Lecce e conquista la settima vittoria consecutiva. La direzione di gara è affidata a Gianluca Manganiello (media voto 6.1), che secondo i quotidiani gestisce la partita in modo sufficiente, pur con qualche ombra. Unanimità sul gol annullato a Mancini per fuorigioco (anche se con un lungo check VAR, forse per problemi al SAOT) e sulla regolarità della rete decisiva di Dovbyk (contatto con Baschirotto considerato di gioco). Nessun rigore sui contatti in area (Koné-Baschirotto e Mancini-Gaspar). La critica principale riguarda l'ammonizione a Baldanzi, definita "un'invenzione" o "forzata". Discutibile anche la gestione del recupero nel primo tempo secondo Il Romanista.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6,5

Al 32' del p.t. leggera manata in area di Baschirotto in contrasto su Koné (che cade): troppo poco per fischiare il calcio di rigore. Al 38' sempre sul francese entra in ritardo Ramadan: azione fallosa da sanzionare col giallo che l'arbitro, però, non estrae. Lungo check del Var al 24' della ripresa per la posizione di Mancini al momento del gol dell'1-0 poi annullato. Il difensore risulta in posizione irregolare dopo la spizzata di Dovbyk: giusto non convalidare la rete del difensore. (...) Direzione attenta, pochi errori. Giusti i gialli, a partire da quello di Karlsson per fallo di frustrazione su Soulé nel s.t.

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 6

Partita diretta da Manganiello in linea con le sue ultime prestazioni: qualche sbavatura ogni tanto (il giallo a Baldanzi è un'invenzione, il giocatore di Ranieri anticipa Berisha, contrasto di gioco, bastava la punizione, ma doveva essere per la Roma), ma non ci sono errori gravi. Corretto annullare la rete di Mancini (il ritardo è dovuto al mancato funzionamento del SAOT), giusto considerare di gioco il contatto Dovbyk-Baschirotto in APP dello 0-1. (...) Netto il fuorigioco di Mancini sul colpo di testa (altrettanto netto) di Dovbyk (...). Ad inizio gara, contrasto fra Mancini (che va di mestiere) e Gaspar, troppo poco per assegnare un calcio di rigore. Infatti non protesta nessuno.

IL TEMPO

Manganiello sta vivendo la stagione migliore della sua carriera. (...) Al Via del Mare si conferma, dimostrando un atteggiamento positivo, equilibrato e mai sopra le righe, e una gestione positiva sia sul piano tecnico che disciplinare. (...) Il Lecce lamenta una spinta di Koné su Ramadani nell'azione in cui il francese si divora il vantaggio, ma il corpo a corpo è regolare. Robusto, ma nei limiti, anche quello tra Mancini e Gaspar nell'area giallorossa su sviluppi da corner (...). Giusto non assegnare rigore. Corretto non fischiare sulla scivolata di Pellegrini su Coulibaly vicino alla bandierina, il romanista colpisce il pallone. Il gol di Mancini viene revocato (...) per fuorigioco (...); la conferma del VAR arriva dopo un silent check lunghissimo (...). Una tale durata si deve verosimilmente a un malfunzionamento del SAOT (...). Non c'è fallo di Dovbyk su Baschirotto nell'azione dello 0-1: l'ucraino prende posizione regolarmente. (...) Tre i gialli: corretti sia quello di Saelemaekers per proteste (...) che quello di Karlsson (...); sembra forzato invece quello a Baldanzi, dopo un contrasto con Berisha.

IL ROMANISTA

Una prestazione sufficiente al Via del Mare per Gianluca Manganiello (...). Lecce-Roma è una partita praticamente senza episodi complicati, qualche sbavatura arriva semmai in alcuni dettagli. Dettagli difficili da ritoccare senza l'aiuto della tv, come ad esempio un calcio d'angolo inventato a favore del Lecce al 25' del primo tempo dopo un intervento di Pellegrini su Coulibaly. Fischia poco e adotta lo stesso metro per tutti (lasciamo solo a Giampaolo le proteste per il corpo a corpo Dovbyk-Baschirotto sul gol della Roma). Dove può far decisamente meglio (...) è sulla gestione del recupero: nel primo tempo con il gioco fermo per almeno 5' è stato concesso 1 minuto. Poco da dire nella gestione disciplinare: all'8' della ripresa Karlsson trattiene Soulé (...). Inevitabile il giallo (...). Al 22' (...) Ci vogliono più di 4 minuti Var per annullare il gol di Mancini (...). Al 29' altro abbaglio: Baldanzi ferma Berisha che impatta il piede del romanista: sembra fallo per la Roma, ma Manganiello fischia per il Lecce e estrae anche il giallo. Che arriva 4' dopo per Saelemaekers, per proteste (...): ingenuo il belga che salterà per squalifica la Juve. Nel recupero protesta anche Ranieri e viene ammonito.