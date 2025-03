Roma, le mani sul 7° posto. Ranieri ironico: "I ragazzi mi han fatto soffrire troppo"

La Roma conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato, superando la Fiorentina e salendo al settimo posto in classifica. La vittoria di misura (1-0) contro l'Empoli non rende giustizia alla superiorità mostrata in campo dai giallorossi.

"Sono una persona di una certa età - ha scherzato Ranieri a fine partita - ho detto ai ragazzi che non possono farmi soffrire così fino alla fine. Dovevamo chiuderla, queste sono partite che alla fine rischi di pareggiare. Siamo venuti a Empoli in modo umile, il girone di ritorno è difficile per tutti. L'impegno europeo crea difficoltà e molte squadre hanno avuto dei problemi in campionato. Ho scelto ragazzi che avevano fame di giocare: a me piace la praticità e non l'accademia, per me giocare bene significa vincere le partite e quando bisogna segnare va fatto. Ora possiamo preparare al meglio la partita contro l'Athletic".

Il tecnico ha sottolineato l'importanza di continuare a lavorare per migliorare ulteriormente. (...) Ranieri ha anche parlato dei singoli, elogiando Shomurodov, Pellegrini e Hummels.

Infine, Ranieri ha parlato della prossima sfida contro l'Athletic Bilbao, sottolineando la difficoltà della partita e la necessità di affrontarla con determinazione. "Sarà dura, andiamo lì con la nostra determinazione e se saranno più bravi di noi gli stringeremo la mano, ma dovranno dimostrarlo".

(corsera)