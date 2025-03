Roma, la rincorsa riparte con il Cagliari. Ranieri, che emozione

I sogni non cambiano. Fuori dall'Europa League dopo essere stata eliminata dal Milan in Coppa Italia, la Roma va a caccia della Champions distante 6 punti. L'operazione "Europa che conta" riparte oggi dal Cagliari - la prima di 10 finali da qui al termine della stagione -, che è pure una partita-romanzo con un protagonista unico, Claudio Ranieri, eroe e idolo dei due club. [...] Contro i rossoblù Ranieri si affiderà ai giocatori che hanno più fame: da Soulé a Shomurodov fino a Pellegrini (uno dei tanti esclusi dal ct Spalletti in Nazionale), passando per Koné, in panchina a Bilbao, e Saelemaekers, che viene da 4 esclusioni consecutive. [...] Quello di oggi sarà comunque già un test per i tanti elementi da riconfermare o meno nella prossima stagione. Soprattutto alla luce dell'ultima prova incolore in Europa League dei due totem Hummels e Dovbyk: delusioni che hanno inevitabilmente allungato ombtre sulla loro permanenza. [...] A Roma uno scudetto sfiorato e ora questo cammino pieno di note positive, a Cagliari la doppia promozione di trenta anni fa e il bis recente, con promozione in A e salvezza, la stessa che oggi i sardi inseguono con convinzione. Una di quelle sfide che si presentano da sole: con tanta emozione nel cuore.

(Gasport)