Roma infinita: con Ranieri pure le rimonte sono un marchio di fabbrica

LEGGO (F. BALZANI) - La Roma con Ranieri non muore mai, come ai tempi di Mourinho. Quella di domenica contro il Como, infatti, è stata la sesta rimonta stagionale dei giallorossi sotto la guida del tecnico di Testaccio a dimostrazione della personalità e del carattere trasmessa alla squadra. Da queste sei rimonte sono arrivate due vittorie e quattro pari: i successi contro Udinese (2-1) e Como (2-1) e i pareggi con Tottenham (2-2), Milan (1-1), Bologna (2-2) e Napoli (1-1). Un’inversione di tendenza netta con la gestione De Rossi-Juric quando la Roma era riuscita a cambiare il risultato solo contro il Venezia per poi subire ben quattro rimonte. Ma i numeri straordinari di Ranieri non finiscono qui. Con Sir Claudio in panchina la squadra giallorossa ha realizzato 30 punti in 15 partite (27 nelle ultime 11), meglio hanno fatto solo Inter con 33 e Napoli con 31. Una media da scudetto e un entusiasmo ritrovato.

Perché non confermare Ranieri allora? In realtà i Friedkin sarebbero propensi e la tifoseria pure, ma il tecnico ha ribadito di voler passare dietro la scrivania una volta terminata la stagione. Intanto però c’è da preparare la sfida degli ottavi di Europa League contro l’Athletic. Oggi ripresa degli allenamenti e il ritorno dal primo minuto di Saelemaekers e Dovbyk che hanno risolto la gara contro il Como. Ovviamente ci sarà anche Dybala tornato tra i convocati dell’Argentina dopo una lunga assenza. A rovinare (in parte) il buonumore del lunedì è arrivata la multa di 20 mila euro a Ranieri per le frasi contro Rosetti e l’arbitro Stieler dopo Porto-Roma a cui se ne aggiungono altre 11 mila alla squadra per il mancato saluto a fine partita. E la nuova polemica social di Hummels. “L’Oscar per la vacanza più lunga va a…”, il post del difensore. Sopra il messaggio ecco due foto del difensore tedesco a Lungotevere e mentre fa colazione (abbondante) al centro della capitale. Il riferimento ironico di Hummels è alle scelte di Ranieri che hanno portato solo 1 volta in campo il tedesco nelle ultime sei partite.