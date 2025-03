IL TEMPO (L. PES) - Una Roma infinita. Le partite all'Olimpico non finiscono mai e i giallorossi si prendono il primo round degli ottavi di Europa League rimontando il Bilbao. Tre sorprese nell'undici titolare scelto da Ranieri che rinuncia a Koné e Saelemaekers preferendogli Pisilli e Rensch. Fuori anche capitan Pellegrini, gioca Baldanzi. Per il resto la solita Roma dei grandi appuntamenti. Nel primo tempo succede poco, fatta eccezione per la traversa colpita da Paulo Dybala. [...] La ripresa comincia nel peggiore dei modi e dopo 5 minuti ecco che Inaki Williams porta avanti i baschi dagli sviluppi di corner. La Roma insiste e alla fine trova la via del pareggio con Angelino: quarto gol in meno di due mesi. [...] Entra anche Shomurodov che costringe Yeray al secondo giallo. Le partite all'Olimpico non finiscono mai. L'imbucata di Saelemaekers a pescare lo stesso uzbeko che nel corso dell'ultimo minuto di recupero che manda nell'angolino e fa 2-1. Il check spaventa l'Olimpico ma poi è gioia pura. Il primo round va alla Roma.