Roma in dieci dall'inizio: cade a Bilbao e va fuori

La Roma dice addio all'Europa League. Sconfitta per 3-1 contro l'Athletic, dopo il 2-1 dell'andata che diventa una pessima notizia anche per il ranking UEFA. Partita impreziosita dalle magie di Nico Williams e condizionata dall'espulsione di Hummels, che sgambetta Sannadi a centrocampo. [...] Il migliore della Roma, Mile Svilar che fa grandissime parate in serie. Il rimpianto è sicuramente l'1-0 subito all'ultimo minuto di recupero del primo tempo, mentre, dal gol di Berchiche, la qualificazione non è più stata in dubbio, nonostante il rigore di Paredes. [...]

(La Repubblica)